Jogador do Remo, do Pará, é morto em tiroteio

Um jogador de futebol do clube Remo, do Pará, foi morto durante uma troca de tiros na noite desta segunda-feira (08). Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, conhecido como Ricardinho, de 22 anos, foi baleado em Marituba, Belém, durante um tiroteio que deixou outros dois feridos. A Polícia Civil está investigando o crime.

A morte foi confirmada pelo Clube do Remo. As outras vítimas foram identificadas como Daivison Lucas da Silva Braga e Flavio de Jesus de Souza. Segundo testemunhas, os autores dos disparos passaram em um veículo de passeio efetuando disparos. Nesta terça (08), policiais civis localizaram um carro que pode ter sido usado no crime.

Ricardinho era "cria" das categorias de base do Remo e estreou na equipe profissional no ano passado. Atualmente, ele estava fora dos gramados se recuperando de uma lesão. Em nota, o Clube do Remo lamentou a morte do atleta.

"Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento", manifestou o time.