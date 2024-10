Eleições 2024: Como foi o dia dos candidatos ao 2º turno em Niterói

Os eleitores de Niterói voltam às urnas no próximo dia 27 de outubro, domingo do segundo turno das eleições municipais. Rodrigo Neves (PDT), da coligação "Por Amor a Niterói", e Carlos Jordy, da coligação "O Cidadão em Primeiro Lugar", disputam a cadeira do Executivo municipal. Confira como foi a agenda de campanha dos candidatos nesta terça-feira (08):

- Rodrigo Neves:

Rodrigo Neves e a candidata a vice, Isabel Swan, receberam na manhã desta terça (08) o presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, o deputado estadual Carlos Minc e a vereadora do Rio Tatiana Roque para uma caminhada em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. A ação marcou a confirmação do apoio do PSB à candidatura de Rodrigo. No 1º turno, o partido apoiou a campanha de Talíria Petrone (PSOL).

Alessandro Molon afirmou que estar ao lado de Rodrigo é um dever de todo democrata. “A gente está muito feliz, Rodrigo, de estar ao teu lado, ao lado da Isabel, junto com o deputado Carlos Minc, a nossa vereadora, Tatiana Roque e toda a direção do PSB. Muito feliz de poder caminhar ao seu lado e garantir que Niterói siga avançando e defendendo a democracia. Niterói é uma cidade fantástica, referência e não pode abrir mão do teu preparo, da tua experiência e do teu compromisso com a cidade. Nada de andar para trás, não tenho dúvidas que vamos avançar mais com o Rodrigo e a Isabel na prefeitura. No dia 27 é 12!”, disse Molon.

O deputado Carlos Minc também falou sobre a parceria. “Niterói, com Rodrigo Neves e Isabel, vai continuar sendo a capital da ecologia com responsabilidade social. Democracia sempre! Autoritarismo e negacionismo, jamais! Vamos junto com Rodrigo e Isabel”, afirmou Minc.

- Carlos Jordy:

Até a publicação desta matéria, a equipe do candidato ainda não havia respondido sobre a agenda do candidato.

* Em atualização