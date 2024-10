Léo Ortiz, do Flamengo, tem perfil hackeado em rede social

Perfil do atleta ainda divulgou suposta conta reserva do atleta - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, teve seu perfil no Instagram hackeado por 'cibercriminosos' na noite da última terça-feira (07). A conta do atleta foi usada para promoção de uma suposta plataforma de investimentos, aparentemente usada para golpes. A autoria do crime ainda não foi confirmada.

O perfil do atleta publicou uma série de stories com links para investimentos que prometiam altos retornos aos seguidores. “Para quem estava me mandando mensagem perguntado sobre investimento… Ainda está disponível sim! Lembrando que não é sorteio, nem publicidade, você investe e recebe o lucro. Valores enviados e atendimento totalmente sob minha responsabilidade, então é garantido”, escreveu a conta, em nome de Ortiz.

Nos stories, o invasor do perfil ainda colocou o link para um suposto perfil "reserva" do jogador. Até o fim da tarde desta terça (07), as postagens ainda não haviam sido excluídas.