Flamengo aproveita pausa no calendário para recuperação e preparação antes de clássico contra o Fluminense

As atividades no CT do Ninho do Urubu voltará normalmente na próxima quarta-feira (9) - Foto: Reprodução - Marcelo Cortes/Flamengo

Após a vitória contra o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou um "prêmio": os jogadores terão três dias de folga. A partida aconteceu no último sábado (5), e o elenco terá folga até a próxima terça-feira (8). Entretanto, a partir de quarta-feira (9), as atividades no CT do Ninho do Urubu voltarão normalmente, com o foco principal no clássico contra o Fluminense, que será disputado no dia 17 de outubro.



Para o Flamengo, a paralisação do calendário nacional é vantajosa, pois dessa forma, o treinador Filipe Luís terá, pela primeira vez desde que assumiu o comando, uma sequência de treinos com os jogadores. Agora, a comissão técnica tem cerca de uma semana para preparar o time, em meio aos compromissos pela Série A e pela Copa do Brasil.

Outro ponto importante que pode ser resolvido com essa pequena pausa é a recuperação de atletas importantes que estão tratando lesões. Um dos jogadores lesionados é Alex Sandro, que ficou de fora do jogo contra o Bahia por precaução, após sentir dores na coxa direita durante a partida contra o Corinthians. Em relação ao time titular, vários jogadores apresentaram desgaste físico. Nesse contexto, o período de paralisação para a data FIFA ajudará a aliviar o esforço dos atletas.