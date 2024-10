Vasco prepara retorno do meia Jair para duelo contra o São Paulo

Após oito meses da grave lesão no joelho, o meia Jair está recuperado e se aproxima de entrar novamente nos gramados. O Vasco prepara o jogador para o confronto da próxima semana, mais precisamente no dia 16, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Para retornar, Jair deve aguardar as condições da partida. Ele não atua desde o dia 4 de fevereiro e está fora de ritmo. A comissão técnica do cruzmaltino se programa para contar com o camisa 8 após a Data Fifa.

O técnico Rafael Paiva declarou no último sábado (05) que o jogador está perto do retorno: "Jair vem de muito tempo parado, vamos ver na Data Fifa como vai ser a questão do ritmo. É um jogador que pode aparecer a qualquer momento."

Jair voltou a treinar com o elenco do Vasco na última semana de setembro. Ele foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte, onde o time carioca enfrentou Cruzeiro e Atlético-MG em sequência. A ideia foi ter o atleta com o grupo, para que mantivesse o ritmo dos treinos e participasse do ambiente de concentração. No entanto, ele não foi relacionado para as partidas.



No jogo contra o Juventude, Jair também ficou de fora da lista final para o confronto. O elenco está de folga e se reapresenta no CT Moacyr Barbosa apenas na quarta (09). Jair trabalhará sete dias com o grupo para ficar pronto para o duelo contra o São Paulo.