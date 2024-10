Andreas Pereira é convocado para substituir Vini Jr. na Seleção Brasileira

O jogador Andreas Pereira foi convocado para substituir Vini Jr. nos próximos dois jogos da Seleção Brasileira. Vinicius, atualmente no Real Madrid, sofreu uma lesão cervical durante partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Pela seleção do país, Andreas, que está atuando pelo Fulham, vai jogar na próxima quinta-feira (10) contra o Chile, em Santiago, e no dia 15 em Brasília, contra o Peru. As partidas fazem parte das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O tempo que o meio-campista atuará pelo time do Brasil ainda é incerto, visto que o Real Madrid não detalhou a gravidade da lesão sofrida por Vinícius Júnior.

Vale lembrar que essa não é a primeira alteração que o técnico Dorival Júnior precisou fazer na atual escalação da Seleção Brasileira. O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi chamado para o lugar de Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, que deixou o campo por dores na coxa, em partida do Campeonato Inglês, também neste sábado.