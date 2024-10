Weverton é convocado pela Seleção Brasileira para a vaga de Alisson

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado pela seleção brasileira para os próximos jogos do Brasil contra Chile e Peru, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atleta foi chamado para o lugar de Alisson, do Liverpool, que sofreu uma lesão neste sábado (5), durante o jogo contra o Crystal Palace, pela Premier League.

O departamento médico da Seleção entrou em contato com o Liverpool e foi informado que Alisson não teria condições de atuar nos jogos contra Chile e Peru. As partidas estão marcadas para os dias 10 e 15 de outubro, em Santiago e Brasília, respectivamente.

O técnico do time inglês, Arne Slot, disse ainda neste sábado (5) que a lesão de Alisson, na parte posterior da coxa direita, não parecia simples, e que ele dificilmente teria condições de se juntar à Seleção. O goleiro vai passar por exames de imagem neste domingo (6), mas o diagnóstico clínico já indicou que há lesão



A apresentação dos jogadores e da comissão técnica do Brasil está marcada para segunda-feira (7), em São Paulo.