Após 12 anos de jejum, Brasil busca hexacampeonato na final da Copa do Mundo de Futsal

Marcel, ala da seleção brasileira, é artilheiro com dez gols da Copa do Mundo de Futsal - Foto: leto Ribas/CBF

O Brasil volta a ter a chance de conquistar a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez, após 12 anos de jejum. O adversário na decisão deste domingo (6), que acontece às 12h em Tashkent, no Uzbequistão, é mais do que conhecido: Argentina, que eliminou a seleção na semifinal do Mundial de 2021. Com o melhor ataque (36 gols feitos) e defesa (cinco sofridos) da competição, o time do técnico Marquinhos Xavier tem destaques individuais e coletivos que prometem recolocar a bandeira verde e amarela no topo do mundo.

Artilheiro da competição com dez gols até aqui, o desempenho de Marcel na final é uma das apostas na busca pelo hexacampeonato. Fruto do sucesso no Magnus, de São Paulo, o ala de 28 anos foi jogar na Espanha a partir de 2018, o que o fez evoluir tanto taticamente, como nas questões de bloqueio e posicionamento na quadra.

Além de Marcel, o capitão Dyego, do Barcelona, o pivô Ferrão e o atual melhor do mundo, Pito, que pode voltar a jogar na final depois de sofrer uma lesão muscular na coxa direita às vésperas das oitavas, potencializam a qualidade ofensiva do time brasileiro. Na defesa, a organização e disputa por cada bola também chamam atenção.



Do outro lado, a Argentina chega à terceira final consecutiva, tendo conquistado o título em 2018. Destaques para Alan Brandi, artilheiro da equipe com sete gols, no ataque, e o veterano e capitão, Pablo Taborda, de 38, como líder na marcação.

Neste ano, o Brasil venceu a Argentina duas vezes na Copa América (por 2 x 0 e 4 x 1). Desta vez, as seleções fazem um duelo inédito na final da Copa do Mundo de Futsal.