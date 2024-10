Vini Jr. sofre lesão cervical e pode ser mais um desfalque para a Seleção

O Real Madrid divulgou neste domingo (6) a informação de que Vinícius Júnior sofreu uma lesão cervical após a vitória sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, no último sábado (5). O clube espanhol ainda não especificou a gravidade da lesão e qual será o tempo estimado de recuperação do brasileiro.

O atacante caiu de mau jeito com o braço direito aos 33 minutos do segundo tempo e foi substituído com dores no ombro logo depois de marcar o segundo gol da vitória de 2 a 0.

Vini Jr. passou por exames após a partida e teve a lesão na cervical diagnosticada pelo departamento médico do Real Madrid.

Leia mais:

Após 12 anos de jejum, Brasil busca hexacampeonato na final da Copa do Mundo de Futsal

Weverton é convocado pela Seleção Brasileira para a vaga de Alisson



"Após os exames realizados em nosso jogador Vinícius Júnior, foi diagnosticada uma lesão cervical. A situação permanece em acompanhamento", disse o comunicado do Real Madrid.



O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0 no último sábado (5), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Vini desestabilizou a marcação rival durante todo o jogo e garantiu seu gol no segundo tempo.

O atacante brasileiro, a princípio, segue entre os convocados de Dorival Júnior para os jogos da seleção brasileira contra o Chile, dia 10 de outubro, em Santiago, e Peru, dia 15, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores se apresentam nesta segunda-feira (7).

Também no último sábado (5), Dorival precisou fazer nova convocação para resolver um problema de contusão. O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi chamado para o lugar de Alisson, do Liverpool da Inglaterra, que deixou o campo alegando dores na coxa, em partida válida pelo Campeonato Inglês.