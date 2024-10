Alisson sofre lesão e poderá desfalcar seleção brasileira

Neste sábado (5), o Liverpool ganhou o Crystal Palace por 1X0, na 7ª partida da Premier League. Porém, durante o jogo, o goleiro Alisson Becker, que está escalado para atuar pela seleção brasileira, saiu lesionado e poderá fica de fora dos próximos duelos pelo país.

O machucado de Alisson aconteceu por volta dos 32 minutos da etapa final. O goleiro era o grande nome do jogo e, após dar um chute decisivo, o brasileiro caiu no gramado com dores na coxa direita.

O jogador recebeu atendimento médico, mas não conseguiu terminar a partida. Vale lembrar que o brasilero se recuperou recentemente de uma lesão no tendão da coxa direita.

A Seleção Brasileira de Dorival Júnior entra em campo na próxima quinta-feira (10), contra o Chile, em Santiago, e, no dia 15, contra o Peru na Arena BRB Mané Garrincha. O treinador já soma dois problemas na atual Data Fifa, já que Guilherme Arana e Bremer também estão afastados por conta de lesões.