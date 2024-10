Paul Pogba tem suspensão por doping reduzida e pode voltar aos em gramados em 2025

O meia francês campeão da Copa do Mundo em 2018, Paul Pogba de 31 anos, teve sua pena recebida em fevereiro deste ano, reduzida de quatro anos para 18 meses, por uso de testosterona, com isso o atleta poderá voltar a atuar profissionalmente pela Juventus em março de 2025. Em janeiro o meia já poderá voltar aos treinos com o restante do elenco.

Pogba foi suspenso após testar positivo para testosterona num exame antidoping realizado após a partida entre Juventus e Udinese, em 20 de agosto de 2023. O Tribunal Antidoping da Itália, na época, havia aceitado o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping italiana e aplicado a pena de quatro anos ao atleta.

Ficou confirmado que o jogador usou uma substância que aumenta o nível de testosterona e está na lista de banimentos da Agência Mundial Antidoping, mas a decisão da Corte afirma também que, a substância em questão só tem efeito prático em mulheres.

Segundo notícias europeias de época, a promotoria nunca acreditou na versão da defesa do jogador, que afirmava que a ingestão havia sido acidental. Ele também optou por não fazer uma delação premiada, que teria reduzido a pena pela metade e preferiu lutar por sua inocência.

A justificativa da defesa era de que o francês ingeriu a substância porque ela estava presente em um suplemento que foi indicado por um médico de fora da Juventus.