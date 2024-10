Botafogo abre conversas para renovação com o meia Eduardo

O Botafogo avançou nas conversas com o meia Carlos Eduardo sobre sua renovação contratual. O atual vínculo do atleta com a equipe só vai até o fim do ano. A comissão técnico do clube vê com bons olhos a permanência de um jogador experiente e a diretoria alvinegra tenta a renovação por mais uma temporada.

Eduardo chegou ao clube de General Severiano em 2022 e desde então vem sendo um jogador fundamental para recolocação do Botafogo na disputa dos principais títulos no Brasil e na América do Sul. Ao todo, o meia tem 89 jogos, marcando 23 gols e dando 12 assistências.

Além do Botafogo, o atleta recebe sondagens do futebol saudita, onde inclusive já jogou no inicio da carreira.

Leia também:

➣Filha de Neymar e Bruna Biancardi celebra primeiro aniversário em resort de luxo na Arábia Saudita

➣ Pela quarta vez, CBF altera data de Vasco x Cuiabá, pelo Brasileirão

O camisa 33 se lesionou no dia 11 de julho em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, quando em uma cobrança de pênalti, ele teve uma lesão na músculo reto femoral da coxa e o tempo estimado de recuperação foi de quarto a cinco meses.

Supreendentemente, o jogador respondeu muito bem ao tratamento e já voltou aos treinos com o restante do grupo, e tem a chance de voltar aos gramados ainda no fim de outubro.