FIFA será responsável por pagar salário de Pedro até seu retorno ao Flamengo

O atacante Pedro, de 27 anos, terá seu salário custeado pela FIFA até o seu retorno ao Flamengo. O jogador está afastado do clube por conta de uma lesão no joelho esquerdo. A decisão aconteceu porque o goleador se lesionou pela seleção brasileira em uma Data Fifa.

O Programa da Fifa de Proteção dos Clubes tem como limite o pagamento de 7,5 milhões de Euros (R$ 46,77 milhões) por ano para um atleta de maneira individual. O teto diário é de 20,5 mil Euros (R$ 127,8 mil), e o período máximo da cobertura é de 1 ano(365 dias).

Apesar disso, o Flamengo busca que a CBF arque com os valores dos direitos de imagem de Pedro. No Brasil, é comum que a integralidade dos vencimentos dos jogadores envolvam uma quantia praticamente igual envolvendo salários e direitos de imagem. Com isso, o clube carioca quer que a entidade máxima do futebol brasileiro também seja responsável por desembolsar esta parte importante dos rendimentos do atacante.

Lesão do atacante

Pedro sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira antes das partidas eliminatórias contra Equador e Paraguai, no começo de setembro. O jogador, que precisou passar por um procedimento cirúrgico para tratar a contusão, deve voltar somente na temporada de 2025.