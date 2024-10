Filhos de Cid Moreira teriam solicitado abertura de inventário poucas horas após sua morte

Poucas horas após a morte do icônico jornalista Cid Moreira, seus filhos, Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Rezende Simões Moreira, solicitaram judicialmente a abertura do inventário de seu patrimônio. Segundo informações das colunas Gente, da Veja, e Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o processo foi iniciado na Vara de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde Cid faleceu. Estima-se que a herança ultrapasse os R$ 40 milhões, considerando apenas os imóveis, com a possibilidade de o valor total atingir R$ 60 milhões, incluindo doações e transferências feitas para sua esposa, Fátima Moreira.

Para entender o contexto das disputas, vale recordar que, aos 93 anos, os filhos ingressaram com uma ação judicial para interditar o pai. Na época, alegaram que Cid já não possuía condições cognitivas para gerenciar seus bens e afirmaram que Fátima Moreira estaria explorando a saúde do apresentador em benefício próprio.

Ainda de acordo com a coluna, os filhos do famoso acreditam que o patrimônio em imóveis pode ser ainda maior, uma vez que podem ter sido realizadas doações e transferências de bens para a esposa Fátima.

O valor, especulado, que o jornalista teria deixado atinge a soma de R$60 milhões de herança, o que será confirmado por meio do inventário e repartido entre a esposa e os filhos de Cid Moreira.

Enterro

O corpo de Cid será enterrado na sua cidade natal, em Taubaté, no interior de São Paulo. Ainda não se sabe a data e em qual cemitério será a cerimônia de despedida.