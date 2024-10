FIFA avalia banir Israel do futebol após solicitação palestina

A FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado), órgão dirigente do futebol, anunciou, durante uma reunião realizada em sua sede em Zurique, na última quinta-feira (3), um plano para atender a um pedido palestino de banir Israel do futebol mundial. “O Conselho da FIFA implementou a devida diligência neste assunto muito sensível e, com base em uma avaliação completa, seguimos o conselho dos especialistas independentes”, disse Gianni Infantino, presidente da FIFA.

“A violência em andamento na região confirma que, acima de todas as considerações, e conforme declarado no 74º Congresso da FIFA, precisamos de paz. Como continuamos extremamente chocados com o que está acontecendo, e nossos pensamentos estão com aqueles que estão sofrendo, pedimos a todas as partes que restaurem a paz na região com efeito imediato", completou Gianni.

Leia mais

Árbitro envolvido em polêmica no jogo Fluminense x São Paulo é suspenso pelo STJD

Zagueiro Beraldo é convocado para a Seleção no lugar do lesionado Bremer



A Associação Palestina de Futebol (PFA pediu que a FIFA banisse a Associação Israelense de Futebol (IFA), suas equipes nacionais e times de clubes no início deste ano. A moção original da PFA foi arquivada em abril antes de ser levantada no Congresso da FIFA em maio, com uma decisão esperada para julho. O prazo para uma decisão foi então adiado inúmeras vezes antes do anúncio da última quinta-feira (3). A FIFA não revelou quando anunciaria os resultados da investigação.



A PFA argumentou que a IFA deveria ser banida do futebol mundial por causa da “violação do direito internacional por meio da ocupação da Faixa de Gaza; racismo e discriminação contra atletas palestinos em dois clubes israelenses e violação dos estatutos da FIFA por meio da participação na liga de cinco clubes israelenses de assentamentos ilegais em território palestino”. Essas alegações foram rejeitadas pela IFA.

A FIFA encarregou um painel independente para reunir evidências que foram apresentadas na última quinta-feira (3) aos 37 membros do conselho da FIFA. O conselho disse que adotou duas conclusões e recomendações após a audiência de hoje:

“O Comitê Disciplinar da FIFA será mandatado para iniciar uma investigação sobre o suposto delito de discriminação levantado pela Associação Palestina de Futebol”, dizia o resultado. “O Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade da FIFA será encarregado da missão de investigar, e, posteriormente, aconselhar o Conselho da FIFA sobre a participação em competições israelenses de times de futebol israelenses supostamente sediados no território da Palestina".

Ambas as seleções masculinas jogarão na próxima semana. Palestina joga contra o Iraque nas eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 10 de outubro, e Israel joga contra a França, na Liga das Nações, no mesmo dia.