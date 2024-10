Zagueiro Beraldo é convocado para a Seleção no lugar do lesionado Bremer

O técnico Dorival Júnior convocou o zagueiro Beraldo do PSG para substituir Bremer da Juventus, que foi cortado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O defensor já foi convocado anteriormente pelo treinador e estava no elenco da Copa América.

O atleta de 20 anos que foi revelado pelo São Paulo, tem três jogos pela amarelinha.

"Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG", explicou Dorival Júnior.

O Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro em Santiago e o Peru no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O grupo se apresenta na próxima segunda feira (7), em São Paulo.