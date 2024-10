Árbitro envolvido em polêmica no jogo Fluminense x São Paulo é suspenso pelo STJD

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli foi julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD, nesta quinta-feira (03), e acabou sendo suspenso por 15 dias, por unanimidade. A pena é mínima. A defesa, o São Paulo e o Fluminense entrarão com recurso no Pleno.

Zanovelli está suspenso apenas para as competições nacionais. Com isso, o árbitro poderá apitar normalmente o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, entre Equador e Paraguai, que acontece no dia 10 de outubro. Por ser árbitro Fifa, ele está liberado para trabalhar pela entidade sul-americana.

O árbitro foi denunciado, inicialmente, por infringir o artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre "deixar de observar as regras da modalidade". A pena possível era de 15 a 120 dias de suspensão, além de uma multa com valor entre R$ 100 e R$ 1.000.

Leia também:

➤ MP em São Gonçalo cobra partidos para reduzir derrame de santinhos

➤ Argentina vence a França e vai encarar o Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal

Porém, houve uma desclassificação para o artigo 261-A, sobre "deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas a sua função". Nesse caso, a suspensão prevista era de 15 a 90 dias. Portanto, Zanovelli pegou a mínima.



Ele tinha sido denunciado após validar um gol do Fluminense na vitória de 2x0 sobre o São Paulo, no confronto disputado no dia 1º de setmbro, no Maracanã. Zanovelli deu vantagem ao Flu, após uma falta de Calleri em Thiago Santos. Na sequência, ignorou que o zagueiro do time carioca tocou com a mão na bola. Thiago pensou que a infração tinha sido marcada e cobrou a falta. Logo após, Kauã Elias fez o primeiro gol do jogo.

O árbitro foi chamado ao VAR e disse que havia dado vantagem no lance. O toque de mão, portanto, não poderia ter ocorrido neste caso. Por causa dessa jogada, o São Paulo pediu a anulação da partida com o argumento de que se trata de um erro de direito. O Tribunal Pleno iniciou esse julgamento na semana passada, mas ele foi interrompido por um pedido de vista de uma auditora.

Durante seu depoimento, Zanovelli disse que um erro de comunicação aconteceu: "Não houve falha (da regra), mas eu poderia ter melhorado minha comunicação, ela é para todos. Eu deveria ter dito: "Eu autorizei". Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem a adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de Justiça eu não poderia negar. Nunca posso beneficiar um infrator."

Na posição de testemunha, também prestaram depoimentos o auxiliar Guilherme Dias Camilo e o árbitro de vídeo Igor Junio Benevenuto de Oliveira.