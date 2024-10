Augusto Melo, presidente do Corinthians, sofreu tentativa de roubo no Rio de Janeiro

Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi vítima de uma tentativa de roubo no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (2). O empresário estava junto com amigos enquanto caminhavam pela orla de Copacabana, no momento da tentativa de crime.

A dinâmica da tentativa de roubo ocorreu quando dois homens em uma moto passaram pelo presidente do Corinthians e tentaram puxar uma corrente que estava no pescoço de um dos seguranças que acompanhavam o grupo. O incidente aconteceu próximo ao hotel em que a delegação do Corinthians estava hospedada aguardando a partida contra o Flamengo, que aconteceu no mesmo dia da tentativa de roubo.

“Um dos meus seguranças estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele e não conseguiram”, disse Augusto Melo, em entrevista à Globo.