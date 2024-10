Morre Roberto Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio, aos 93 anos

Faleceu nesta quinta-feira (3), aos 93 anos, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Roberto Saturnino Braga, no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, na Zona Sul do Rio. Segundo pessoas ligadas ao ex-prefeito, ele estava sob cuidados paliativos devido a complicações de pneumonia. A confirmação da morte foi feita por sua filha, Maria Adelia.

Nascido em 13 de setembro de 1931, Roberto Saturnino formou-se em Engenharia pela Universidade do Brasil, hoje conhecida como UFRJ, em 1954. Sua trajetória política começou em 1963, quando foi eleito deputado federal. Ele se tornou o primeiro prefeito do Rio a ser eleito diretamente após a redemocratização do Brasil, ocupando o cargo de 1986 a 1989 pelo PDT.

Durante sua administração, Saturnino enfrentou desafios significativos, incluindo a declaração de falência do município em setembro de 1988, o que atribuiu à falta de apoio financeiro do governo federal. Roberto Saturnino Braga deixa três filhos: Adelia, Bruno e Antonio Frederico, que lamentam sua partida.

