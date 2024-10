Flamengo, Lula e Paes assinam termo de posse para estádio no Gasômetro

O Flamengo tomou posse, oficialmente, do terreno do Gasômetro nesta quinta-feira (03). Em cerimônia realizada na sede do Centro de Operações Rio, representantes do clube, do Governo Federal, da Caixa Econômica e da Prefeitura do Rio de Janeiro formalizaram o acordo que garante aos Rubro-Negros o espaço em São Cristóvão, onde será construído o futuro estádio da equipe.

O presidente do clube, Rodolfo Landim, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), participaram da cerimônia, que também contou com a assinatura do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), que participou de forma remota. Após formalizarem o acordo, as autoridades foram até o terreno do Gasômetro para cerimônia simbólica de entrega das chaves.

A cerimônia encerra a batalha judicial entre Flamengo e Caixa pelo terreno. Contando os valores já pagos e as parcelas futuras, o Fla investiu R$ 170 milhões para ter posse do terreno. Agora, o clube da Gávea já pode acertar os trâmites burocráticos para começar a construir seu estádio próprio, que tem previsão de inauguração para 15 de novembro de 2029.



"Os próximos passos são fazer sondagens do terreno e demolir o que tem aqui. Fazer o projeto básico do terreno. Solicitar as licenças necessárias para a execução e, em paralelo, o processo executivo. A fase de licenciamento vai durar até dois anos, espero que um pouco menos do que isso, e depois o período de construção do estádio. Nossa ideia, a exemplo do que a gente tem no CT, é fazer um mastro de 50 metros de altura com um bandeirão do Flamengo", disse Landim durante a cerimônia.