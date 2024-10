Botafogo anuncia jogo no Maracanã; Entenda

As equipes se enfrentam no dia 18 de outubro, às 20h, no Maracanã - Foto: CBF/Divulgação

As equipes se enfrentam no dia 18 de outubro, às 20h, no Maracanã - Foto: CBF/Divulgação

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (3), que a partida contra o Criciúma, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no Maracanã. As duas equipes se enfrentam no dia 18 de outubro, às 20h.

"O Clube Mais Tradicional volta ao Maracanã no dia 18, pelo Campeonato Brasileiro, para receber o Criciúma. Vamos juntos por uma grande noite de apoio e vibração! O serviço de jogo será divulgado em breve", escreveu o Botafogo nas redes sociais.

O Nilton Santos não estará disponível na data citada por conta da agenda de shows do cantor americano Bruno Mars. Inicialmente, não haveria este conflito de datas, mas as chuvas no Rio Grande do Sul provocaram alterações no calendário do campeonato.



A primeira opção do alvinegro seria mandar o jogo em São Januário, mas a mudança de datas da semifinal da Copa do Brasil, feita pela CBF, fez com que o Vasco passe a receber o Atlético-MG no dia 19, sábado, no estádio. Sendo assim, a opção restante no Rio de Janeiro foi o Maracanã.

O Botafogo abriu conversas com Flamengo e Fluminense, que administram o estádio e todas as partes deram sinal verde.