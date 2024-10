Flamengo sai na frente do Corinthians por vaga na final da Copa do Brasil

O Flamengo superou o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, e saiu em vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil. Alex Sandro marcou o gol do Rubro-Negro, que teve a estreia de Filipe Luís no comando do time profissional.

O jogo da volta deverá acontecer no dia 20, um domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os times discordam e brigam na Justiça por causa da data da partida - inicialmente, o duelo seria no dia 16, quarta-feira anterior, mas foi passado para frente por causa da Data Fifa.