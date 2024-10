CBF marca jogo atrasado de Fluminense e Athletico-PR

Fluminense e Athletico-PR já tem data para se encontrar pela 17ª rodada do Brasileirão! A partida adiada em junho foi remarcada para o próximo dia 22 de outubro, terça-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo acontece no Maracanã, às 19h30.

O duelo precisou ser remarcado por conta dos play-offs da Conmebol Sul-Americana. Em junho, o Athletico teve uma partida marcada para a semana do confronto com o Flu e o jogo do Campeonato Brasileiro precisou ser "engavetado" pela CBF. A equipe seguiu no torneio até a última semana, quando foi eliminada nas quartas de final pelo time argentino Racing (ARG).

Antes do torneio, o tricolor carioca tem outros dois compromissos no Maracanã. O primeiro acontece hoje (03), às 21h30, contra o Cruzeiro. Antes do Athlético-PR, a equipe treinada por Mano Menezes tem um Fla-Flu agendado para o dia 17 de outubro, às 20h.