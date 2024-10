Vasco tem dúvidas no ataque para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Atlético-MG

Puma Rodríguez pode aparecer na ponta direita do time do Vasco para o jogo desta quarta (02) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Após o treino realizado no CT do Cruzeiro, nesta terça-feira (01), o Vasco encerrou sua preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A partida está marcada para às 19h15, na Arena MRV. O técnico Rafael Paiva tem dúvidas para escalar o time, principalmente no ataque.

David sofreu uma grave lesão no joelho e não jogará mais essa temporada. O Vasco conta com Jean David, Emerson Rodríguez e Maxime Dominguez para jogar nas pontas. Mesmo assim, Paiva pode promover uma dobra de laterais, com a entrada de Puma Rodríguez na ponta.

Outro desfalque na ponta é o jovem Rayan. Ele foi expulso no confronto de volta das quartas de final, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. O cria da base cumpre suspensão e aumenta a lista de desfalques do Gigante da Colina para o jogo decisivo.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo (Maicon), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão, Philippe Coutinho, Puma Rodríguez (Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti.