Presidente do Flu confirma que Arias deve sair do clube no final da temporada

A próxima janela de transferências deve marcar a despedida do colombiano Jhon Arias do Fluminense. O presidente Mario Bittencourt afirmou, em entrevista coletiva nesta terça (01), que possui um acordo com o meia-atacante para negociá-lo no fim desta temporada.

Na coletiva no CT Carlos Castilho, o presidente tricolor avisou do acordo selado aos jornalistas: "Todo mundo sabe que ele queria sair na janela e que eu impus uma condição. A (proposta) não chegou ao que o Fluminense desejava, e a gente se acertou que ele fica até o fim do ano. Na janela de dezembro, atendendo às condições que temos combinadas com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa."

Arias ficou decepcionado quando a direção do Flu recusou uma proposta no meio do ano que veio do Galatasaray, da Turquia. O clube europeu queria pagar 12 milhões de Euros pelo colombiano. Por conta disso, Arias também não aceitou a renovação contratual oferecida pelo Fluminense, mesmo com um considerável aumento salarial em pauta. O staff de Arias alegou que o clube não cumpriu o acordo para vendê-lo em caso de ofertas a partir de 10 milhões de Euros.

Leia também:

➤ Polícia Civil prende quatro milicianos em casa de festas na Zona Oeste

➤ Entregador é morto por causa de foto com arma de gel em Jacarepaguá

Mario Bittencourt explicou o motivo da negociação não ter ido para frente: "As pessoas têm que compreender que ele é um profissional com esse desejo, assim como ele compreendeu que o clube precisava se proteger e tê-lo aqui para nos ajudar até a reta final. O que interessa para mim é o Fluminense, que está acima de qualquer coisa. Foi assim que conversamos, nos ajustamos, está tudo ótimo. Ele tem todo o direito de realizar o sonho dele, de ter ficado chateado. E eu tenho todo o direito de ter feito o que eu fiz. É uma conversa de adultos."



O Flu considera o jogador indispensável na tentativa de recuperação no Campeonato Brasileiro. No momento o Tricolor ocupa a 18ª colocação do torneio, dentro da zona de rebaixamento.