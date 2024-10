Medina vai a jogo do Real Madrid e expõe xingamentos racistas de torcida adversária

O surfista Gabriel Medina esteve na Espanha para assistir a partida válida pelo campeonato espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid neste domingo (29). Mas o que mais chamou a atenção do atleta não foi o jogo em si e sim o comportamento da torcida atleticana. Medina fez uma postagem em suas redes sociais relatando ter presenciado diversos insultos racistas vindos da arquibancada.

"Nojento de quanto racistas são esses caras da torcida! Nunca presenciei isso de perto. É assustador que existe gente assim", escreveu o surfista em seu Instagram.

O jogo terminou empatado e chegou a ficar paralisado durante 20 minutos, devido diversos objetos que foram jogados no gramado por torcedores do Atlético.

Medina afirmou que essa foi a primeira vez que presenciou atos racistas entre torcedores de perto, e se mostrou assustado com isso. No início do ano passado, torcedores do Atlético já haviam colocado um boneco, com a camisa de Vinicius Júnior, enforcado pendurado em uma ponte, antes de um confronto entre as equipes.

Algumas semanas atrás, um vídeo viralizou nas redes sociais de torcedores atleticanos comunicando para as pessoas irem ao estádio com máscaras que tampavam suas bocas para poderem fazer insultos racistas sem poderem ser identificados.

Em julho deste ano, o Real Madrid anunciou que três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por serem racistas com o brasileiro Vini. Jr. Esta foi a segunda condenação por racismo na Espanha.