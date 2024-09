Fora de casa, Fluminense perde por 1 a 0 para o Atlético-GO

O domingo (29) terminou amargo para o Fluminense. A equipe carioca não conseguiu sobrepor o lanterna do campeonato, Atlético-GO, e perdeu por 1 a 0 nesta tarde, em confronto fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, conhecido como Castelo do Dragão. Com o resultado, o Tricolor segue na zona de rebaixamento na tabela do Brasileirão, na 17° posição.



Os donos da casa tiveram destaque no primeiro tempo. Mesmo sem gols na etapa, a equipe goiana dominou o jogo na maior parte da partida e o Flu, que só demonstrou maior posse de bola nos minutos iniciais, viu o rival se aproveitar de erros na saída de bola nos domínios. Alix Vinícius chegou a balançar as redes para o Dragão, mas impedimento de Baralhas, que participou do lance, acabou anulando o gol.

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu acertar um pouco mais e até chegou perto de abrir o placar em alguns momentos - destaque para um lance com Cano. Mas não teve jeito; nos minutos finais, o Atlético-GO marcou o gol da partida. Jean Carlos aproveitou uma bola de Marquinhos e cruzou para Janderson balançar as redes. O bandeirinha até suspeitou da validade do gol, mas a arbitragem de vídeo confirmou e o jogo terminou em 1 a 0.



Agora, a equipe treinada por Mano Menezes volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (03). Dessa vez, o confronto é em casa, no Maracanã, contra o Cruzeiro. Também válido pelo Brasileirão, o jogo está marcado para acontecer às 21h30.