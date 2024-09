Botafogo empata no Brasileirão e vê vantagem sobre o Palmeiras diminuir

O Botafogo ficou apenas em um empate sem gols com o Grêmio, em jogo realizado neste sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe alvinegra foi á campo com um time misto mas ao longo da partida os titulares foram entrando em campo, mesmo assim o zero não saiu do placar. O clube de General Severiano, se mantém na liderança do campeonato Brasileiro com um ponto á mais que o segundo colocado, o Palmeiras.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo finalmente conseguiu furar a defesa gremista e marcou um gol com o zagueiro Bastos, mas após revisão do VAR, ele foi anulado devido impedimento do atleta.

Horas antes da partida iniciar, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 1, em São Paulo, ficando momentaneamente na liderança do campeonato. O alviverde está na vice liderança com 56 pontos, contra 57 do glorioso.

Após a partida o técnico botafoguense Arthur Jorge, mostrou seu descontentamento com a atuação da equipe: "Não tivemos um dia muito bom. No jogo todo acabamos por criar poucas situações de gol, finalizar poucas das jogadas que conseguimos criar, tivemos uma posse de bola muito passiva. Há dias assim, temos que admitir que não foi um bom dia para nós", disse o treinador em coletiva.

O Botafogo volta á campo no próximo sábado (5), para enfrentar o Athético Paranaense em Curitiba. No mesmo dia o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino em São Paulo.