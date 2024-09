Renato Moicano atropela adversário e ganha luta principal no UFC deste sábado

O UFC deste sábado aconteceu em Paris e o público queria apenas ver a vitória dos lutadores de seu país. Na luta principal da noite, as pessoas presentes na arena torciam por uma vitória do francês em ascensão Benoit Saint Denis. Mas o brasileiro Renato Moicano estava pronto para acabar com a festa dos franceses, Moicano passou o carro por cima de seu adversário e venceu por nocaute técnico.

No primeiro round o brasileiro especialista em jiujitsu já colocou seu adversário para baixo e acertou bons golpes, castigando bastante o rosto do francês. Antes do fim do primeiro assalto, o rosto de Saint Denis já estava desfigurado, seu olho direito já estava bastante inchado e com diversos cortes.

No segundo round, Moicano diminuiu o ritmo e mirou mais em acertar os machucados de seu adversário. O francês até teve alguns bons momentos acertando alguns socos em Renato, mas nada que o fizesse ganhar o round.

Leia também:

Homem acusado de matar jornalistas em Maricá é executado com tiros de fuzil

Policial Militar de folga é baleado após assalto em São Gonçalo

Antes da volta para o terceiro round, o médico entrou para avaliar as condições de Benoit Saint-Denis. Ele fez diversos testes para entender como estava a visão do francês, mostrando números com os dedos para que o lutador pudesse dizer o que enxergava. Depois disso, ele comunicou ao árbitro que o lutador não poderia seguir na luta. Assim, a vitória foi decretada para Renato Moicano.

Outros dois brasileiros também lutaram no evento mas não tiveram o mesmo sucesso. Joanderson Tubarão, perdeu sua luta em uma decisão dividida polêmica dos juízes na categoria pesa pena (66 kg).

Na mesma categoria, Gabriel "Fly" Miranda aceitou uma luta em cima da hora sem ter o preparo necessário e acabou sendo nocauteado com 27 segundos do segundo round.