Vasco recusa proposta de adiamento da semifinal da Copa do Brasil

A algumas semanas de se encontrarem pela semifinal da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Atlético-MG estariam em desacordo sobre a data do confronto. Segundo o portal "ge", a equipe carioca teria recusado uma proposta do Galo para alterar o calendário e mudar a data do jogo de volta da semi, que segue, até o momento, agendado para o dia 17 de outubro.

Na última semana, o Atlético enviou à CBF um ofício pedindo para que o torneio - que acontece aqui no Rio, em São Januário - seja adiado para o final de semana seguinte, nos dias 19 ou 20 de outubro. O motivo é a agenda da equipe mineira; após a partida do dia 17, o Galo tem compromissos em Fortaleza dia 20, pelo Brasileirão, e em Belo Horizonte dia 22, pela Libertadores.

O problema é que o Vasco também tem compromisso no final de semana sugerido, assim como o próprio Atlético-MG. Para acatar a decisão, a CBF precisaria alterar datas do Campeonato Brasileiro e, de acordo com o "ge", a ideia não agradou a diretoria cruz-maltina. O portal afirma que Pedrinho, presidente do Vasco, recebeu a sugestão com incômodo e manifestou não estar de acordo com a mudança.



O Vasco não chegou a comentar a proposta publicamente até a publicação desta notícia. A decisão está com a CBF, que segue analisando o caso.