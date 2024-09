Botafogo anuncia renovação de zagueiro Bastos até 2026

O Botafogo e o zagueiro angolano Bastos chegaram á um acordo pela renovação de contrato do atleta. Foi anunciado nesta sexta feira que o vínculo do defensor com o glorioso vai até o final de 2026. Ele está no clube desde o meio do ano passado e recentemente completou a marca de 50 jogos com a camisa alvinegra.

O vínculo inicial de contrato ia até o fim deste ano, com uma renovação automática de mais uma temporada por metas estabelecidas. Clube e jogador já vinham negociando por uma extensão do acordo.

"Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo", declarou Bastos, no estádio Nilton Santos.

Em 2024, o angolano se tornou titular absoluto e voltou á ser convocado para a seleção de Angola. Sob o comando de Artur Jorge, o zagueiro acumula 46 jogos na temporada, e quatro gols marcados.