Pelas redes sociais, Arrascaeta desabafa após eliminação do Flamengo na Libertadores

Nas redes sociais, Arrascaeta desabafou sobre as críticas após eliminação do Fla na Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após o empate em 0x0 em Montevidéu, contra o Peñarol. que culminou na eliminação do Flamengo na Libertadores, o meia Arrascaeta utilizou seu Instagram para se pronunciar. O camisa 14 lamentou a eliminação e reforçou seu amor pela equipe rubro-negra.

Em mensagem compartilhada através dos stories, o craque uruguaio afirmou: "Desde criança sempre sonhei com jogar e ganhar a Libertadores. Esse sonho que parecia impossível foi realizado, mas para chegar até lá foi muito trabalho e muita luta. Na verdade, sempre tive que lutar para conseguir tudo que eu tenho. Desde criança é isso o que meus pais me ensinaram, amor próprio, humildade e gratidão. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e se coloca em dúvida o teu caráter, o único caminho que temos é mostrar o nosso valor. Eu sempre falo: ou tu é Flamengo ou tu é contra o Flamengo. E eu escolhi ser. E será desse jeito até o meu último dia no clube. Obrigado a todos pelo apoio nesse momento difícil."

A mensagem em tom de desabafo acontece por conta das imagens recentes que circularam nas redes sociais. Na infância, Arrascaeta era torcedor do Peñarol e mesmo atuando pelo Flamengo, já demonstrou a vontade de defender o clube do coração um dia. Os torcedores rubro-negros, ligando as informações com a atuação do meia, criticaram o jogador.

O uruguaio foi apenas o terceiro jogador a se pronunciar após a eliminação do Flamengo na noite da última quinta-feira (26). Fabrício Bruno, ainda no gramado, conversou com a imprensa após o fianl do jogo. O goleiro Rossi participou da entrevista coletiva ao lado do técnico Tite. Na zona mista do estádio Campeón del Siglo, nenhum dos jogadores quis parar e dar entrevista.