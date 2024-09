Governo do Rio oficializa cessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense

A partir desta sexta-feira (27), o Maracanã passa a ser administrado de forma permanente pelos clubes Flamengo e Fluminense. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro irá assinar a concessão do estádio à dupla.

Os clubes venceram a licitação e têm o direito de administrar o estádio, e o Maracanãzinho, pelos próximos 20 anos. Flamengo e Fluminense já administravam o Maracanã, mas sempre com contratos provisórios que vinham sendo renovados constantemente.

Nesta licitação, eles venceram o consórcio formado pelo Vasco e WTorre. O Consórcio formado pela Arena BSB, dos mesmos administradores da Arena BRB, também participou do processo licitatório, mas foi desclassificado no meio do caminho.