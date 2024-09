Vasco planeja renovar contratos de Léo Jardim e Vegetti

Boas notícias para os torcedores do Vasco da Gama: o clube planeja renovar o contrato de um dos principais destaques do elenco, o goleiro Léo Jardim, de 29 anos. Segundo informações da "Super Rádio Tupi", a renovação deve estender o vínculo até o final de 2028.

Léo Jardim, que chegou ao Vasco no ano passado, consolidou-se como titular e já atuou em 92 partidas, tornando-se o jogador com mais participações pelo Cruz-Maltino. O contrato atual do goleiro vai até o fim do próximo ano.

Outro nome de peso que o Vasco pretende manter no elenco é o argentino Vegetti, de 35 anos. O contrato do centroavante se encerra no final de 2025, e o clube tem a intenção de prorrogá-lo até dezembro de 2027.

Em ambos os casos, o Vasco prevê um aumento salarial, reforçando a importância dos atletas para o bom desempenho da equipe.