Fluminense busca recuperar peças chave para jogo importante pelo Brasileiro

Após a sua eliminação na Libertadores, neste domingo (29), o Fluminense se prepara para uma nova fase. O time irá enfrentar o Atlético-GO fora de casa pelo campeonato Brasileiro. O tricolor busca recuperar algumas peças importantes para o jogo decisivo.

O zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, participou da partida contra o Atlético Mineiro com dificuldades. Mesmo performando bem no primeiro tempo, no segundo, seu rendimento caiu e o craque foi visto deixando o gramado mancando por conta de dores no tornozelo esquerdo.

Depois de sentir dores nas costas, o meio-campista Paulo Henrique Ganso, de 34 anos, não conseguiu finalizar a partida e foi substituído por Lima.



A partida que acontecerá no domingo será decisiva para o futuro do time contra a queda para a série B.