Botafogo, heróico, bate São Paulo nos pênaltis e segue na Libertadores

Deu Botafogo. O sonho do título ínédito da Conmebol Libertadores continua vivo para o clube carioca, mas de novo com drama. Depois das oitavas de final contra o Palmeiras, com susto no fim, o Glorioso novamente testou os corações de seus torcedores, mas saiu classificado nos pênaltis contra o São Paulo, na noite desta quarta-feira, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O time carioca começou muito bem, abriu o placar com Thiago Almada nos primeiros minutos, mas viu o rival reagir e buscar o empate na reta final, com Calleri, fazendo pulsar um Morumbis completamente lotado. Na decisão por pênaltis, porém, a frieza botafoguense fez a diferença: Vitinho até errou, mas Calleri e Rodrigo Nestor desperdiçaram pelo São Paulo, e Matheus Martins fez o gol da classificação alvinegra, vencendo por 5 a 4.