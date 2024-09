Com postura covarde, Flu perde para o Galo e está eliminado da Libertadores

O Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (25), e acabou eliminado da Copa Libertadores. O jogo, que prometia ser um duelo emocionante, evidenciou as fragilidades da equipe carioca, que agora precisa concentrar suas forças no Campeonato Brasileiro, onde se encontra na zona de rebaixamento.

Desde o primeiro minuto de jogo, o time mineiro pressionou o Fluminense, que nada conseguiu fazer na parte ofensiva. Logo aos sete minutos de jogo, o juiz marcou um pênalti para o Galo. Hulk cobrou e Fábio defendeu.

Mesmo após a perde da penalidade, o Atlético ficou em cima do Flu e construiu diversas chances de gol, que não foram convertidas.

Aos 45 minutos, o meia Bernard se machucou e Deyverson, que viria a ser o heroi do jogo, entrou em seu lugar.

No segundo tempo, o Galo seguiu em cima do Flu e logo aos 5 minutos marcou seu primeiro gol. Após cruzamento de Gustavo Scarpa, Deyverson desviou de cabeça e abriu o placar.

Mesmo atrás, o Fluminense seguia com uma postura defensiva e acabou chamando o Galo para cima.

Depois de tanto tentar, Deyverson, novamente, aproveitou cruzamento, desta vez de Hulk, e desviou, aos 43 minutos, para fazer o gol da classificação.

Após o segundo gol do time da casa, o Fluminense ainda tentou se lançar a frente, mas não teve tempo para diminuir o placar.

Com o fim do sonho do bi-campeonato, o Tricolor passa a atuar apenas no Campeonato Brasileiro, onde se encontra na zona de rebaixamento.