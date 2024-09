Felipe Melo é acusado de intimidar adolescente botafoguense após derrota do Fluminense

O jogador do Fluminense, Felipe Melo, foi acusado nesta terça-feira (24) pela mãe de um adolescente de 15 anos de intimidar o menor, que é torcedor do Botafogo. O incidente ocorreu no último domingo (22). Até o momento, o Fluminense não se pronunciou sobre o caso.

De acordo com o depoimento do adolescente à polícia, ele teria encontrado o atleta em um condomínio na Barra da Tijuca. Durante o encontro, Felipe Melo teria se aproximado e perguntado ao jovem qual era o seu time. Quando o adolescente respondeu que era botafoguense, o jogador teria se surpreendido e, segundo a acusação, se “revoltado”. O zagueiro teria então aproximado o rosto do garoto e questionado se ele acreditava que o jogador era um "otário".

A 16ª DP (Barra da Tijuca) informou que já instaurou um procedimento para investigar o caso. Os envolvidos serão ouvidos, e imagens de câmeras de segurança serão solicitadas para esclarecer os fatos.



O caso aconteceu um dia após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Botafogo, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Botafogo foi marcado por Luiz Henrique, após um erro de Felipe Melo, que foi desarmado por Gregory dentro da área. Momentos antes de iniciar a partida, o zagueiro já havia recebido um cartão amarelo como advertência.

Procurada pelo ge, a assessoria de imprensa de Felipe Melo emitiu um comunicado do jogador em que negou as acusações.

"O jogador Felipe Melo está concentrado, com foco total no jogo de hoje, e vai esclarecer o episódio somente após a partida. O atleta adianta, no entanto, que os fatos narrados não são verídicos e que vai tomar as providências jurídicas cabíveis", diz a nota.