Torcida do Flamengo protesta com pichações na Gávea após derrota para o Grêmio

Após mais uma derrota do Flamengo no Brasileirão, dessa vez por 3 a 2 contra o Grêmio, em Porto Alegre, os torcedores ficaram ainda mais revoltados com a situação do time. Como retaliação, o muro da sede da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, amanheceu pichado. A ação foi uma forma de os torcedores criticarem o elenco e o desempenho do técnico Tite.



As frases escritas pelos flamenguistas foram: “Salário em dia, porrada em falta” e “Fora Tite”. No último jogo, o Flamengo jogou com uma equipe reserva, resultando na derrota. Ao longo da competição, o Rubro-Negro não tem apresentado bom desempenho e se distancia ainda mais do topo da tabela.

Na próxima quinta-feira, o Flamengo vai jogar contra o Peñarol, em Montevidéu, e para se classificar à semifinal da Libertadores, precisa ganhar por dois pontos de diferença. Na disputa de ida, o time uruguaio venceu por 1 a 0 o Rubro-Negro.

No momento, o Flamengo está disputando três campeonatos diferentes, o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Neste último, o Rubro-Negro está nas semifinais e seu adversário será o Corinthians. As disputas que acontecerão em outubro vão ser em São Paulo.