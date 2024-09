Vasco perde por 1 a 0 para o Palmeiras

O Vasco da Gama perdeu por 1 a 0 contra o Palmeiras no jogo deste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A disputa aconteceu no Mané Garrincha, localizado em Brasília, tendo como público 62.000 torcedores. O vice-artilheiro do campeonato, com a marca de 9 gols, Flaco López, foi o responsável por decidir o placar para o Palmeiras.

Até o momento o Verdão acumulou 53 pontos, perdendo para o líder Botafogo por apenas três pontos. Entretanto, o Vasco tem o resultado de 35 pontos, estando na 10ª colocação no ranking.

Leia também:

Cacau Protásio anuncia fim de casamento de 12 anos

Anitta tem samba-enredo escolhido para o carnaval de 2025; Confira a letra!

Por causa da venda do mandado de campo pelo Vasco, a disputa ocorreu em Brasília. Logo no primeiro tempo o placar havia sido decidido, mesmo tendo demorado a engrenar, com a primeira finalização do jogo, aos 25 minutos, Rayan tocou errado e facilitou para Flaco López, que entrou na área e chutou de direita, para prevalecer sobre Léo Jardim. O time palmeirense teve outras oportunidades, com a tentativa de longe de Raphael Veiga, mas acabou acertando a trave.



No segundo tempo, o jogo estava melhor, com várias chances para os times. Com uma excelente bicicleta López, acertou o travessão. Logo em seguida, no contra-ataque, o argentino Maurício, arrancou livre, porém foi parado pela defesa de Léo Jardim.

Ao longo do jogo, houve a substituição do francês Weverton, depois de tentar um chute que foi defendido por Philippe Coutinho.

Lance polêmico:

Um lance aos 19 minutos gerou grande polêmica, onde Emerson Rodríguez cruzou da direita e a bola acertou o braço de Vanderlan na área. Nesse momento, o árbitro do jogo marcou falta, entretanto, foi acionado pelo VAR que afirmou que o toque havia sido dentro da área. Porém, ao analisar novamente, chegou à conclusão de que o lance foi normal e não marcou pênalti.

Após essa situação, o jogo prosseguiu normalmente, quando o argentino Pablo Vegetti, que recebeu cartão amarelo por reclamação, assustou os torcedores com uma de suas especialidades, a cabeçada, porém Weverton interferiu bem. No final do jogo, o Palmeiras criou outra chance de gol, mas Rony se precipitou e finalizou por cima.