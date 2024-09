Coritiba prepara volta de Alef Manga após punição de 360 dias devido manipulação de jogos

O atacante Alef Manga está próximo de poder voltar aos gramados após punição tomada, imposta pelo STJD. O jogador foi punido por 360 dias sem poder treinar ou atuar profissionalmente, após ser descoberta sua participação em um esquema de manipulação de jogos. A suspenção chega ao fim no próximo dia 25 e o Coritiba, clube que tem contrato com o atacante, já prepara a volta de Manga aos treinos com o restante do elenco para a sequência da série B.

O departamento de futebol do clube, acompanhou Alef em uma conversa com o atual elenco do time, para informar que o atleta será reintegrado nos treinos para se preparar para voltar a jogar profissionalmente. Na conversa, Manga pediu desculpas aos jogadores e assumiu o erro ao aceitar dinheiro para manipular uma partida do Campeonato Brasileiro de 2022.

Na ocasião, o jogador tomou um cartão amarelo proposital em uma partida contra o América Mineiro.

O Coritiba já prepara um pronunciamento oficial do atleta pedindo desculpas publicamente á torcida pela atitude tomada. O conteúdo será replicado a partir da próxima semana em todos os canais oficiais do clube.

Após vitória sobre o Ceará na última quarta feira (18), o técnico Jorginho já havia falado em uma coletiva sobre a situação do atacante: "Antes de mais nada, o Manga precisa se desculpar pelo que aconteceu, porque isso é desvio de caráter. É muito sério. Você imagina, ele volta para o grupo e o que os jogadores vão pensar? Ele precisa pedir desculpas ao grupo, ao clube e ao torcedor, principalmente ao torcedor", disse o técnico.

Oficialmente o jogador só pode retornar aos treinos a partir do dia 26 de setembro, ele não tem data para reestreiar oficialmente, já que sua última partida profissional foi em outubro de 2023, pelo Pafos, time do Chipre.

O contrato de Alef Manga com o Coritiba vai até dezembro deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada. As partes ainda não conversarem sobre a permanência do atacante, o clube entende que irá analisar o jogador antes de tomar uma decisão.