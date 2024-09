Endrick entra, marca no final, e fecha vitória do Real Madrid em estreia na Champios League

Em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa 2024/2025, o maior vencedor e atual campeão do torneio venceu jogando em casa. O Real Madrid bateu o Stuttgart, por 3x1 nesta terça (17), no Santiago Bernabéu. Mas quem roubou a cena foi o astro brasileiro Endrick.

O jovem atacante de 18 anos entrou na reta final da partida, aos 35 minutos do segundo tempo, e brilhou novamente. Em sua primeira partida na competição continental, Endrick deixou sua marca. Ele arrancou da intermediária e acertou belo chute, no canto, para marcar seu primeiro gol pelo clube espanhol em uma Champions League.

O Real precisou suar para superar o primeiro de seus oito desafios na fase de liga da nova Champions League. O Sttugart criou chances em sequência no começo do jogo, parou em grandes defesas de Courtois e viu os espanhóis abrirem o placar logo no início da etapa final, com Mbappé. Undav, aos 23, empatou e dificultou a tarefa de novo para o atual campeão, que só voltou à frente com Rüdiger, já aos 38. O Real precisou segurar uma pressão alemã, só aliviada com o gol de Endrick nos acréscimos.

O jovem atacante, que chegou ao clube no início desta temporada, agora tem dois gols marcados em cinco jogos pelo Real Madrid, mesmo participando apenas de 20 minutos em campo. Ele havia balançado as redes na estreia oficial pelo clube, diante do Valladolid, por LaLiga, e agora marca de novo em seu primeiro jogo de Champions League.



A vitória garante três pontos importantes para o Real Madrid no início da nova fase de liga da Champions. Os espanhóis ficam na terceira colocação, atrás apenas de Bayern de Munique e Aston Villa, por conta do saldo de gols, e empatados com Liverpool e Juventus. Porém, ainda há mais 12 jogos a serem realizados na quarta e na quinta-feira. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Os times que ficarem da nona à 24ª colocação vão para uma etapa de playoffs valendo mais oito vagas nas oitavas. Os 12 últimos colocados são eliminados diretamente.