Atividades esportivas movimentam Olimpíadas entre alunos do Parque Rural de Niterói

O Parque Rural se prepara para um sábado (21.09) repleto de atividades esportivas e de lazer com as Olimpíadas entre modalidades esportivas oferecidas no local para a comunidade, o evento é gratuito e aberto ao público que tem como objetivo promover a prática de exercícios físicos e bem-estar. As atividades que acontecem incentivam os alunos a convidarem amigos e familiares para participarem e se inscreverem, tornando o evento ainda mais inclusivo e colaborativo.

A programação oferecida oferece modalidades para todas as idades e níveis de condicionamento físico. No espaço livre , as atividades começam cedo, às 8h, com ginástica externa para a terceira idade. Logo em seguida, haverá uma aula de funcional e, às 9h30, uma sessão de alongamentos . Na varanda os iniciantes no pilates terão sua vez às 8h, seguidos pelos alunos de nível intermediário às 8h45. Já às 9h30, uma animada partida de fut mesa.

A quadra poliesportiva também será palco de competições acirradas. As inscrições para o futsal (categorias sub-13 e sub-17) e para as duplas de fut mesa (sub-13 e sub-17) terão início às 8h.



Às 9h, a competição de futsal começa oficialmente, e, às 11h, será realizada uma partida de vôlei, trazendo ainda mais dinamismo ao evento.

Para os amantes da cultura e do esporte, na área do auditório a partir das 9h, uma apresentação especial de capoeira, promovendo a integração entre alunos e convidados.

O Coordenador de Esportes do Parque, Heitor Muniz , destacou a importância de eventos como esse para a comunidade. “O esporte tem o poder de unir as pessoas, melhorar a saúde física e mental e criar um sentimento de pertencimento. É uma oportunidade para as pessoas se conectarem e descobrirem o prazer de praticar atividades em grupo”, afirmou Muniz.

As Olimpíadas do Parque Rural são uma chance imperdível de socialização e exercício, reforçando o papel do espaço de convivência, bem-estar e inclusão. Para participar, basta comparecer ao local no horário das atividades e também aproveitar para se inscrever em modalidades oferecidas pelo equipamento público.

SERVIÇO

Olimpíadas do Parque Rural de Niterói.

GRATUITO | LIVRE

Modalidades: Ginástica para 3a idade, Futsal, Futmesa, Vôlei, Capoeira, Funcional e Pilates.

Dia: 21.09.2024

Horários: 08h00 a 12h00

Local: Parque Rural de Niterói — Rua São Sebastião s/n, Engenho do Mato.