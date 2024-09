Conmebol multa Botafogo por ataque racista de torcedor

O Botafogo foi multado pela Conmebol em 60 mil dólares (aproximadamente R$ 330,2 mil) após um torcedor fazer gestos racistas à torcida do Palmeiras. O caso aconteceu no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em agosto, no Estádio Nilton Santos, que resultou na vitória do Glorioso por 2 a 1.

Além da multa, o clube também deverá realizar a campanha “Basta de Racismo” na próxima partida pela Libertadores, no jogo de ida das quartas de final, nesta quarta-feira (18), às 21h30, contra o São Paulo.

Com essa determinação, os jogadores entrarão em campo carregando uma faixa com a frase da campanha. Além da faixa, essa frase também será exibida no telão do Nilton Santos por duas horas, sendo retirada apenas nos comerciais e ativações esportivas.



Atitude do Botafogo contra o torcedor

O Botafogo divulgou nota oficial declarando que havia identificado o torcedor e que iria bani-lo do Estádio Nilton Santos. A “SAF” deixou claro que “não medirá esforços” para ajudar na investigação do caso.

"Racismo é um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo", afirma parte da nota oficial divulgada pelo Glorioso nas redes sociais.

Caso, ataques racistas voltem a acontecer por parte de torcedores do Botafogo, o clube pode sofrer uma punição maior, por exemplo, ter um setor do estádio interditado ou jogar com os portões fechados, ou seja, sem a torcida.