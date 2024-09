Tiroteio em Cabo Frio deixa um morto e dois adolescentes feridos

Um homem foi morto e dois adolescentes ficaram feridos após um tiroteio no bairro Tangará, em Cabo Frio, na noite desta segunda-feira (16).

Testemunhas afirmam que dois suspeitos chegaram na localidade se passando por motoristas de aplicativo para matar o chefe do tráfico na região, conhecido como Neném. Durante o ataque, os criminosos, que pilotavam uma motocicleta preta, efetuaram vários disparos contra Neném, que morreu no local.

As outras vítimas, dois adolescentes, de 15 e 16 anos, também foram atingidos pelos disparos. Populares socorreram os jovens e encaminharam para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCDS), localizado no Jardim Esperança. Entretanto, com o agravamento do quadro de saúde dos adolescentes, eles foram transferidos para o Hospital Central de Emergência (HCE), de Cabo Frio, onde permanecem internados e recebendo atendimento.



O corpo da vítima já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia.