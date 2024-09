CT no Jardim Catarina realiza campeonato de futevolêi nesse fim de semana

Acontece no próximo sábado (21) e domingo (22) a segunda edição do Campeonato Interno no CTSE, Centro de Treinamento Especializado em Futevôlei no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Marcado para 9h nos dois dias, o evento vai reunir 125 alunos da modalidade para dois dias de competições emocionantes na região no Campo da Resenha.

Dessa vez, o evento foi batizado com o nome de Ipio Manoel, parceiro do CTSE e responsável pela restauração do espaço onde os treinos acontecem, o Campo da Resenha. O terreno esteve abandonado por bastante tempo e era usado como lixão antes de ser reformado no pequeno complexo esportivo que é hoje. Além da altinha e do futevôlei do CTSE, o espaço também recebe aulas de outros esportes, como vôlei e jiu-jitsu.

O fundador do CTSE, Igor Zacharias, explica que boa parte dos esforços para que essa transformação acontecesse vieram de Ipio e a ideia é retribuir o cuidado. "Como o Ipio está com a gente desde o início, a gente teve a ideia de fazer a edição com o nome dele. É uma forma de reconhecer o que ele fez e faz pela gente. Ele já estava aqui nesse campo desde antes de a gente chegar e sem ele a gente não ia estar onde está", destaca Igor.



Para Ipio, o reconhecimento é uma honra. "Eu fiquei muito feliz [com a homenagem]. Eu fui um jogadorzinho meio burocrático, mas joguei e acabei ficando um pouco conhecido por aqui. Decidi levar meu conhecimento para a galera, para motivar essa garotada a sair da rua e vir jogar. E o projeto foi muito importante para isso. Eu tinha um espaço, mas não tinha os jovens, e depois que juntou o útil ao agradável deu tudo certo", disse Ipio.

Torneio acontece no Campo da Resenha, na Rua Adelaide Lima, n°161 | Foto: Divulgação

Atualmente, o CTSE recebe cerca de 200 atletas ao longo da semana. O espaço cobra uma ajuda de custo, mas oferece treino social para participantes que não teriam condições de pagar. Assim como na primeira edição, o campeonato do próximo final de semana conta apenas com atletas do CT, mas é aberto para o público assistir.

"A primeira edição foi muito boa, mas a gente está com uma expectativa muito maior para essa, porque a estrutura está muito maior. A gente espera que isso incentive a galera que estiver assistindo a vir jogar na próxima", explica Igor Zacharias.

O CT SE fica localizado na Rua Adelaide Lima, n°161, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.