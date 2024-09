Viação de ônibus de Niterói vai transportar equipe do Fluminense

A Auto Viação 1001 é a nova patrocinadora oficial do Fluminense. O clube carioca divulgou, nesta segunda (16), uma nova parceria com o Grupo JCA, holding com sede em Niterói responsável pela viação de ônibus. Até o final de 2025, a 1001 ficará responsável pelo transporte dos times profissionais masculino e feminino de futebol do Flu.

A empresa vai disponibilizar dois veículos para uso do clube. Um deles tem plotagem personalizada e é decorado com nome, escudo e o tradicional verde e grená.

“A parceria com o Fluminense reforça o compromisso da Auto Viação 1001 de estar diretamente ligada à cultura do Rio de Janeiro. Nossa missão é transportar os atletas com segurança e conforto e construir uma história recheada de vitórias”, afirmou Rodrigo Trevizan, diretor de marketing do Grupo JCA.

Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, classificou o acordo como "fundamental". "Prezamos pelo máximo conforto e segurança dos nossos atletas. Nada melhor do que uma empresa líder para o transporte de nossas equipes. Estamos muito felizes”, disse.

A 1001 foi fundada em 1948 e atua nas regiões sul e sudeste do país.