Crise? Flamengo empata com Vasco e agrava situação no Brasileirão

Mais uma derrota deixa o Flamengo em uma situação difícil. No último jogo contra o Vasco, neste domingo (15), o Rubro-Negro empatou, frustrando os torcedores e aumentando a apreensão com o desempenho da equipe no Brasileirão. Nos últimos seis jogos disputados, o Flamengo venceu apenas um e despencou na tabela, afastando-se cada vez mais da briga pelo título.

Com vários problemas físicos, o time tem focado nas competições de mata-mata, deixando o Brasileirão em segundo plano. Até o momento, o clube garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil, mas o desempenho no campeonato nacional não tem agradado. O Flamengo caiu do segundo para o quarto lugar.

Leia também:

Segurança Presente prende homem com mandado de prisão em Niterói

Propósito de vida de Douglas Oliveira tem a educação como ferramenta de transformação social no Complexo da Coruja

Somente em agosto, foram disputados seis jogos. Nesse período, o time venceu apenas um, empatou dois e perdeu três, obtendo um aproveitamento de 27,8%. Segundo dados do "SofaScore", o Flamengo marcou seis gols, sofreu dez, criou apenas 15 chances e ofereceu 20 oportunidades para os adversários 20 vezes.

Nos últimos seis confrontos, o Rubro-Negro enfrentou três rivais e não conseguiu vencer nenhum. Contra o Botafogo, atual líder, foi derrotado por 4 a 1; Frente ao São Paulo, perdeu por 1 a 0, ambos os jogos fora de casa. No Maracanã, empatou com o Palmeiras em 1 a 1.

Após o empate com o Vasco, o Flamengo permanece em quarto lugar, com 45 pontos, afastando-se ainda mais da disputa pelo título. O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Peñarol, do Uruguai, na quinta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.