Flamengo e Vasco duelam neste domingo (15) pelo Brasileirão

Em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, Flamengo e Vasco se encontram no Maracanã, às 18h30, para mais um clássico dessa rivalidade histórica. As duas equipes chegam embaladas e vindo de classificação para as semifinais da Copa do Brasil. O Rubro-Negro eliminou o Bahia, enquanto o Cruzmaltino despachou o Athletico-PR.

No lado do Flamengo, a equipe do técnico Tite busca se reencontrar no Brasileirão. Nas últimas cinco rodadas, foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória. O Fla é o quarto colocado, com 44 pontos. Mesmo com muitos desfalques, o treinador deve contar com os reforços de Alex Sandro e Gonzalo Plata.

A provável escalação do Rubro-negro é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Luiz Araújo.

Já o Vasco vem em melhor fase quando o assunto é Campeonato Brasileiro. O time treinado por Rafael Paiva está invicto há cinco rodadas e no momento ocupa a nona colocação da competição, com 34 pontos. Para o duelo desta tarde, o Cruzmaltino poderá ter o retorno de Philippe Coutinho, que não entra em campo desde o dia 3 de agosto.



O Gigante da Colina deve vir montado desta forma: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza (Mateus Carvalho), Hugo Moura, Payet, David, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

A arbitragem do Clássico dos Milhões será de Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Marcelo Carvalho Van Gasse. O VAR é comandado por Rafael Traci.