Fluminense vai usar, pela última vez, uniforme em homenagem a Cartola

Neste domingo (15/09), às 16h, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Juventude, pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo marcará a última vez que o time entra em campo com o uniforme em homenagem ao cantor e compositor cartola. A camisa verde e rosa, lançada em outubro do ano passado, se tornou o uniforme de número 3 mais vendido na história do clube.

Após a partida de domingo, o terceiro uniforme do Fluminense passa a ser oficialmente o lançado na última sexta-feira (13/09), com homenagem ao centenário da Umbro, patrocinadora dos materiais esportivos do clube desde 2020.

Uniforme foi utilizado em jogos oficiais em seis partidas | Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Homenagem a Cartola



A camisa em homenagem a Angenor de Oliveira, o Cartola, é marcada pelas cores verde e rosa. A escolha faz referência à Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do carnaval carioca, atrelada, desde as suas raízes, à história de Cartola, um dos mais icônicos moradores da comunidade da Zona Norte da cidade. O uniforme foi revelado no dia 11 de outubro, data de nascimento do cantor, que era um apaixonado pelo clube. Após o lançamento, a vestimenta bateu a meta de vendas prevista para todo o mês de outubro em apenas 48 horas.

A última partida do Fluminense com o marcante uniforme verde e rosa acontecerá no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.